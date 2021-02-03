3 лютого співачка святкує день народження.

Популярна співачка Віра Брежнєва 3 лютого відзначає своє 39-річчя.

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Справжнє прізвище співачки - Галушка. Дівчина народилася в Дніпродзержинську і починала будувати свою кар'єру на батьківщині. Популярність їй принесла участь в групі "ВІА Гра".

Вперше Віра виступила на одній сцені з групою під час гастролей по Україні в червні 2002 року в якості бажаючої із зали заспівати разом з групою пісню "Попытка № 5".

У листопаді 2002 року Віру запросили на кастинг в групу "ВІА Гра" на місце Олени Вінницької, який вона з успіхом пройшла. Брежнєва залишалася незмінною учасницею колективу понад 4 роки. У грудні 2007 року з'явилося офіційне повідомлення про те, що вона назавжди покинула групу. Так і почалася її сольна кар'єра.

До слова, в 2007 році Віра була названа найсексуальнішою жінкою Росії за результатами голосування читачів російського видання журналу Maxim.

Варто відзначити, що в свої 39 років Віра має двох дочок - Соню і Сару від попередніх стосунків. Крім того, в 2015 році вона вийшла заміж за продюсера Костянтина Меладзе.

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Автор: Діана Могилєвич