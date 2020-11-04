Співачка опублікувала нові фото.

Відома співачка Віра Брежнєва опублікувала в Instagram нові фотографії.

Читайте такожВіра Брежнєва різко відповіла хейтерам і показала нове фото

На знімках вона постала в чорному спортивному боді і кросівках. Такий образ ідеально підкреслив витончену фігуру Брежнєвої. Відомо, що Віра народила двох дітей - Соню і Сару. Після пологів вона привела себе в хорошу форму і намагається її підтримувати.

Попри те, що фото вийшли кумедними, Віра вирішила приховати коментарі. Тому підписники не можуть висловити свою думку. При цьому за кілька годин фото набрало понад 75 тисяч лайків.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич