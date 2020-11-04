Співачка показала фото / instagram.com/ververa
Відома співачка Віра Брежнєва опублікувала в Instagram нові фотографії.
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На знімках вона постала в чорному спортивному боді і кросівках. Такий образ ідеально підкреслив витончену фігуру Брежнєвої. Відомо, що Віра народила двох дітей - Соню і Сару. Після пологів вона привела себе в хорошу форму і намагається її підтримувати.
Попри те, що фото вийшли кумедними, Віра вирішила приховати коментарі. Тому підписники не можуть висловити свою думку. При цьому за кілька годин фото набрало понад 75 тисяч лайків.
Співачка показала фото / instagram.com/ververa
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