Відома співачка Віра Брежнєва розповіла, що в юності у неї були комплекси через волосся.
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"У дитинстві ми поїхали відпочивати з татом і сестрами. Одного разу він нас розчісував і вирішив коротко постригти. Відвів в салон, де мене постригли під горщик. З тих пір я не могла відростити волосся. Вони відростали, мені не подобалося, і я знову стриглася. Так тривало до 18 років. З коротким волоссям мені було дуже важко відчувати себе жіночною", - сказала Брежнєва.
Але все змінилося, коли їй було 19 років. Саме тоді зірка відкрила в собі жіночність.
"Досі не знаю, що саме вплинуло на те, що я нарешті відкрила в собі жіночність: що відростила волосся, прийняла себе або що стала мамою",-зазначила співачка.
Нагадаємо, в 19 років Віра народила дочку Соню від бізнесмена Віталія Войченка.
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