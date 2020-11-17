Співачка була учасницею найсексуальнішої жіночої групи "ВІА Гра".

Відома співачка Віра Брежнєва розповіла, що в юності у неї були комплекси через волосся.

Читайте такожВіра Брежнєва показала струнку фігуру в боді

"У дитинстві ми поїхали відпочивати з татом і сестрами. Одного разу він нас розчісував і вирішив коротко постригти. Відвів в салон, де мене постригли під горщик. З тих пір я не могла відростити волосся. Вони відростали, мені не подобалося, і я знову стриглася. Так тривало до 18 років. З коротким волоссям мені було дуже важко відчувати себе жіночною", - сказала Брежнєва.

Але все змінилося, коли їй було 19 років. Саме тоді зірка відкрила в собі жіночність.

"Досі не знаю, що саме вплинуло на те, що я нарешті відкрила в собі жіночність: що відростила волосся, прийняла себе або що стала мамою",-зазначила співачка.

Нагадаємо, в 19 років Віра народила дочку Соню від бізнесмена Віталія Войченка.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН