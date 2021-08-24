У хореографа трапилася алергічна реакція.

Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма днями зустрівся з друзями в одному зі столичних ресторанів. Вночі, після вечері, він прокинувся від того, що йому щось тиснуло на очі.

Артист вирішив поїхати в лікарню, але незабаром йому стало важко дихати. Тому він викликав "швидку допомогу" додому. Виявилося, що у Влада стався набряк Квінке. Лікарі ввели йому внутрішньовенно адреналін і антигістамінні препарати.

Також Яма розповів, що в одну зі страв, яку він замовляв, поклали мед. Хоча в меню було зазначено, що там йде карамель. А через те, що у Влада алергія на мед, то неприємного інциденту уникнути було неможливо.

"У закладі вибачилися і пообіцяли зробити висновки. Хоча така помилка може коштувати життя", - сказав Влад.

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Автор: Діана Могилєвич