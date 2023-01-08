Користувачі мережі звинуватили його в боягузтві.

Український хореограф Влад Яма з початку повномасштабного вторгнення разом з родиною живе за кордоном. У соціальних мережах він з'являється рідко, але кожна його поява провокує хейт.

Цього разу Яма оприлюднив фото, де постав з бородою і вусами, а в підписі до знімка він написав: "Прощавай, прощай, goodbye, 2022..."

Користувачі мережі розлютилися через такий вчинок Ями, який не пішов захищати рідну країну від російських окупантів, та й взагалі втік від війни куди подалі.

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Що пишуть фоловери Владу Ямі

"Війна показала, хто є хто. Я сподіваюся, люди побачили, як наші селебреті реагували на виклик. Звичайні хлопці ставали в чергу добровольцями і захищають країну. А хтось страждає за кордоном і співчуває"

"А де ви зараз перебуваєте? Щось вас не видно в рядах захисту нашої країни"

"Головне, що здоровому мужику не соромно за своє боягузтво. Мерзота"

"Вирішив українською заговорити, щоб пробачили і прийняли? Але ні вже!"

"Що ти є, що ні – вільний"

Що Влад Яма говорить про війну в Україні

Хореограф опублікував кілька постів у своїх соцмережах, де написав, що його країну знищують, тому для нього головне, щоб сім'я була в безпеці.

Також він подякував захисникам України і сказав, що поважає їх.

Крім того, на своїй сторінці в Instagram він показав кілька кадрів, де видно, що він займається волонтерством за кордоном.

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