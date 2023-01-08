Український хореограф Влад Яма з початку повномасштабного вторгнення разом з родиною живе за кордоном. У соціальних мережах він з'являється рідко, але кожна його поява провокує хейт.
Цього разу Яма оприлюднив фото, де постав з бородою і вусами, а в підписі до знімка він написав: "Прощавай, прощай, goodbye, 2022..."
Користувачі мережі розлютилися через такий вчинок Ями, який не пішов захищати рідну країну від російських окупантів, та й взагалі втік від війни куди подалі.
Що пишуть фоловери Владу Ямі
- "Війна показала, хто є хто. Я сподіваюся, люди побачили, як наші селебреті реагували на виклик. Звичайні хлопці ставали в чергу добровольцями і захищають країну. А хтось страждає за кордоном і співчуває"
- "А де ви зараз перебуваєте? Щось вас не видно в рядах захисту нашої країни"
- "Головне, що здоровому мужику не соромно за своє боягузтво. Мерзота"
- "Вирішив українською заговорити, щоб пробачили і прийняли? Але ні вже!"
- "Що ти є, що ні – вільний"
Що Влад Яма говорить про війну в Україні
Хореограф опублікував кілька постів у своїх соцмережах, де написав, що його країну знищують, тому для нього головне, щоб сім'я була в безпеці.
Також він подякував захисникам України і сказав, що поважає їх.
Крім того, на своїй сторінці в Instagram він показав кілька кадрів, де видно, що він займається волонтерством за кордоном.