Він був учасником гурту Zwyntar.

Учасник українського гурту Zwyntar Сергій Pror раптово помер. Його серце перестало битися у вівторок, 30 липня.

Причина його смерті напевно невідома, однак у бас-гітариста гурту були проблеми із серцем.

Як повідомили інші учасники гурту на сторінці у Facebook, Сергій був яскравою людиною, його всі любили. Тому новина про його смерть стала для всіх шоком.

"Ми не можемо прийти до тями і нам боляче. Сергій був яскравою людиною з непростим характером. Ми любили його", - написали товариші музиканта.

Незважаючи на смерть бас-гітариста, гурт продовжить виступати, зокрема й на фестивалі Faine Misto.

"Його музика буде вічною, як і наші спогади про чудові часи разом, про всі репетиції, концерти та спільні подорожі", - йдетьсяв повідомленні.

Чим відомий гурт Zwyntar

Гурт було засновано 2015 року, у Києві. Перша пісня "Ти не Бог" з'явилася 2016 року. Відомо, що артистам вдалося об'єднати американську та українську культуру у своїй музиці, а також фольклор.

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