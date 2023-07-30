Артистка розповіла, як все сталося.

Українська реперка Alyona Alyona днями дала концерт в Роттердамі, під час якого стався серйозний інцидент. Як розповіла реп-виконавиця, на передостанній пісні почалася стрілянина.

Вона побачила, як народ почав кудись бігти стрімголов. Спочатку вона подумала, що паралельно з нею на іншій сцені виступає інший артист - улюбленець публіки, бо фестиваль передбачає таке. Однак все виявилося набагато гірше.

Один з підписників написав Alyona Alyona, що з сестрою йшов на її концерт, проте почувши постріли, вони вирішили сховатися за рогом.

Відео дня

"Мені написав мій підписник про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ і вони зупинилися і зникли за рогом, коли прийшли, концерт вже закінчився", - розповіла артистка.

На даний момент невідомо, у зв'язку з чим сталася стрілянина і хто її почав, проте вже повідомляється про трьох постраждалих. На щастя, з самою артисткою все добре.

Чим відома Alyona Alyona

Alyona Alyona - українська реп-виконавиця. У 2019 році вона випустила дебютний альбом "Пушка", який і зробив її популярною. Найвідоміші її пісні - "Рибки", "Відкривай", "Пушка".

Відомо, що саме вона написала пісню "Вільна", яку виконують Тіна Кароль і Юлія Саніна. У підсумку пісня стала саундтреком до фільму "Віддана".

Також вона брала участь в "Танцях з зірками", проте перемогти їй не вдалося.

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