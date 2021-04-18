Альмі Волберг було 78 років.

У США у віці 78 років померла Альма Волберг - мати американських акторів Марка («Планета мавп», «Відступники», «Трансформери: Епоха винищення», «Трансформери: Останній лицар») та Донні («Шосте почуття», «Пила») Волбергів.

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Зокрема Марк опублікував у Facebook фотографію своєї мами з підписом: «Мій янгол. Спочивай з миром».

Раніше влітку 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про проблеми зі здоров'ям в Альми Волберг.

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Автор: Катерина Шварц