Коментарі під постом артистка вирішила приховати.

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова знову показала свою фірмову розтяжку.

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Зірка позує у своєму особняку на білому дивані. На ній з одягу тільки боді бірюзового кольору. Її волосся зібране в пучок.

"Мірило😂 Шпагаттіні. Бажаю всім прекрасного дня і чудового настрою!😊 І позитиву!",- написала Анастасія.

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Автор: УНІАН