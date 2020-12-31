Волочкова показала свій фірмовий шпагат / фото instagram.com/volochkova_art
Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова знову показала свою фірмову розтяжку.
Читайте також"Попа покинула чат": оголену Анастасію Волочкову жорстко розкритикували в мережі44-річна блондинка виконала поперечний шпагат. Відповідне фото Волочкова опублікувала в Instagram.
Зірка позує у своєму особняку на білому дивані. На ній з одягу тільки боді бірюзового кольору. Її волосся зібране в пучок.
"Мірило😂 Шпагаттіні. Бажаю всім прекрасного дня і чудового настрою!😊 І позитиву!",- написала Анастасія.
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