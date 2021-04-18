Український артист Володимир Дантес став переможцем головної битви сезону, шоу пародій "Ліпсінк батл".
У супербатлі виступили Володимир Дантес, Леся Нікітюк та Юрій Ткач. Вони перевтілилися в образ легендарного Фредді Мерк'юрі. Учасники виконали легендарний хіт "I want to break free".
Також під час ефіру шоу Дантес спародіював Михайла Поплавського. Варто відзначити, що образ вийшов неперевершеним.
Ліпсінк баттл: що відомо
"Lip Sync Battle" - це шоу зіркових пародій, яке вже встигло стати хітом в більш ніж 10 країнах світу.
Вас чекає феєричне шоу-пародій, де відомі люди перевтілюються в зірок шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять все. Головне завдання зірок-максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проекту розіб'ються на пари і влаштують між собою запеклий батл за звання найкращого пародиста.
Боротьба зірок, а також яскраві костюми і декорації нікого не залишать байдужими і гарантовано піднімуть настрій глядачам.
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