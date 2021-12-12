Журналіст тричі перебував в офіційному шлюбі.

Український журналіст і ведучий Дмитро Гордон у програмі "Зірковий шлях" розповів про своїх дружин.

З першою дружиною Наталією він перебував у стосунках вісім років. У шлюбі у них народився син, але навіть поява дитини не врятувала їхні стосунки. За словами Дмитра, вони розлучилися через те, що пройшло кохання.

Другою дружиною Гордона була Олена Сербіна, яка, за його словами, приворожила його. Дмитро розповів, що вона володіла суперздатностями і могла це зробити. Ось тільки і це ні до чого доброго не привело. Пара розлучилася, але журналіст продовжує спілкуватися з екс-дружиною, бо у них двоє спільних дітей.

Читайте такожНапівоголена донька Мадонни знялася в провокаційній фотосесіїТретьою офіційною дружиною стала Олеся Бацман, яку Дмитро називає своїм найкращим другом. Він зазначив, що Олеся дуже талановита і розумна жінка. Також він захоплюється тим, що вона завжди може дати добру пораду. Крім того, вони ніколи не сваряться.

"Я, до речі, до своїх дружин колишніх ставлюся з великою повагою і завжди по-доброму все згадую. І ми спілкуємося, і у нас діти спільні", – поділився Дмитро.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав свою красуню-ялинку і дружину з дітьми.

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Автор: Діана Могилєвич