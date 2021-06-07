Артист виступив на концерті Наді Дорофєєвої.

Українська співачка Надя Дорофєєва відіграла свій перший сольний концерт у Києві. Підтримати зірку прийшов і Діма Монатік, який виконав з нею пісню "Глибоко".

На одній з фотографій, опублікованих в його Instagram, можна побачити, що під час виступу Діма встав на одне коліно перед Надею. Таким знімком він заінтригував шанувальників.

"Вона сказала: "так"! Надя, судячи з фотозвітів я не виступав на твоєму приголомшливому концерті вчора, а робив пропозицію! Спасибі за прекрасну атмосферу, музику і за те, що покликала заспівати "Глибоко" разом - обожнюю такі моменти імпровізації", - підписав фото Діма.

Читайте також"Дві різні люди": у мережі з'явилося фото Кім Кардашьян до пластики

"Ахахах, Діма, у мене істерика. Я кажу "так"", - відреагувала Надя. Також на такий пост Монатіка відреагував і чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес: "Наше життя не буде колишнім".

"Топ-новина, Монатік зробив Дорофєєвій пропозицію, скоро заголовки на всіх інтернет-майданчиках", "Підкат зарахований", "Друзі, ви круті", - пишуть шанувальники.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич