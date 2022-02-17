Софія Жирау давно мріяла стати "ангелом".

24-річна пуерториканська модель Софія Жирау вийшла на подіум, представляючи нову колекцію всесвітньо відомого бренду Victoria's Secret, присвяченій Дню всіх закоханих.

"Одного разу я мріяла про це, я працювала над цим, і сьогодні мрія збулася. Я перша модель Victoria's Secret з синдромом Дауна!",- поділилася своєю радістю модель.

Варто відзначити, що бренд Victoria's Secret відходить від стандартів краси і показує дівчат такими, якими вони є - в різній вазі, з різними фігурами і кольором шкіри.

Відомо, що сама Софія Жирау моделінгом займається всього кілька років. Але впізнаваність до неї прийшла після тижня моди в Нью-Йорку. Також у дівчини є власний бренд одягу.

Раніше УНІАН повідомляв, що моделлю Victoria's Secret вперше стала темношкіра блогерка-трансгендер Еміра Диспейн.

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