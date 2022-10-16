У Сєдокової загострилася кропив'янка.

Опальна співачка Анна Сєдакова нещодавно поскаржилася на загострення кропив'янки і на те, що їй не можуть надати кваліфіковану медичну допомогу. А все через те, що один укол зараз коштує тисячу доларів, а в Росії купити потрібний препарат неможливо. Ймовірно, через введені санкції.

Лікар-дерматолог Лідія Гаєвська в коментарі росЗМІ заявила, що кропив'янка - це справа не жартівлива. Ця хвороба на перших етапах проявляється почервоніннями і сильним свербінням, але якщо затягнути, то може статися анафілактичний шок, який здатний привести до смерті.

"Кропив'янка є серйозним захворюванням, важким, і може призвести до серйозних наслідків і навіть летального результату", - сказала лікар. Відео дня

Анна Сєдокова: що про неї зараз відомо

Українська співачка Анна Сєдокова зрадила свою батьківщину. Після 2014 року вона продовжувала жити і працювати в Росії, а після 24 лютого так жодного разу і не висловилася про війну в Україні.

Зірка публікує пікантні знімки у своїх соцмережах, пише пости про своє тіло і навіть обговорює секс з чоловіком. При цьому на Україну їй абсолютно все одно.

Також відомо, що співачка була в США, де відвідала випускний своєї дочки. Пізніше вона повернулася до Москви.

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