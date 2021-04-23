Слава Камінська зізналася, що їй "завжди було цікаво розкривати нову реальність".

Екс-учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська зізналася, що вживала практично всі види наркотиків.

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«Я в шоу-бізнесі давно. Я все пробувала. Абсолютно все. Мені завжди було цікаво розкривати нову реальність, пізнавати якісь нові відчуття. Тому я пробувала все, тільки не кололася», - зізналася виконавиця.

За її словами, кокаїн для артиста, це допінг, який допомагає зосередитися, прискорює мислення, але такий ефект триває недовго.

«Всі ці серотонінові ями - це жахливо. Обмежена кількість хвилин задоволення заради того, щоб потім мучитися. У мене дуже важко проходили ці моменти після гулянь. Зібрати себе в купу було важко», - заявила Камінська.

При цьому співачка запевнила, що на сцену під кайфом ніколи не виходила.

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Автор: Катерина Шварц