Екс-учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська зізналася, що вживала практично всі види наркотиків.
Читайте такожСлава з "НеАнгелів" вперше після розлучення показала свого коханогоВідповідне визнання співачка зробила в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі «Влада vs Влащенко».
«Я в шоу-бізнесі давно. Я все пробувала. Абсолютно все. Мені завжди було цікаво розкривати нову реальність, пізнавати якісь нові відчуття. Тому я пробувала все, тільки не кололася», - зізналася виконавиця.
За її словами, кокаїн для артиста, це допінг, який допомагає зосередитися, прискорює мислення, але такий ефект триває недовго.
«Всі ці серотонінові ями - це жахливо. Обмежена кількість хвилин задоволення заради того, щоб потім мучитися. У мене дуже важко проходили ці моменти після гулянь. Зібрати себе в купу було важко», - заявила Камінська.
При цьому співачка запевнила, що на сцену під кайфом ніколи не виходила.
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