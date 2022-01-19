Сьогодні, 19 січня, молодшому сину Осадчої і Горбунова виповнюється 5 місяців.

Сьогодні, 19 січня, в сім'ї популярних українських ведучих Юрія Горбунова та Каті Осадчої подвійне свято – не лише Водохреща, бо їх молодшому синові Данилові виповнилося 5 місяців.

Зірковий татусь не зміг оминути увагою цей день. З цієї нагоди він опублікував в Instagram декілька зворушливих фото з малюком.

Ведучі поки що не показують обличчя сина публіці, тому на фотографіях він зображений спиною або боком до камери. Горбунов тримав малюка на руках і щиро усміхався.

"Нам сьогодні 5 місяців! Все так швидко! Рости, синочку, здоровим і щасливим!" – написав щасливий татусь під фото.

Нагадаємо, Осадча і Горбунов виховують двох спільних синів - Івана і Данила, а також сина Катерини від першого шлюбу - Іллю.

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