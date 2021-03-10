Артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки, став новим ведучим української версії програми "Орел і Решка".
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Разом з ним братиме участь у програмі його сценічна мама Інна Білокінь. Вони вже побували в Барселоні, де фотографувалися на яхті. А також вони показали ще кілька пам'яток в Instagram і місцевий аеропорт.
"Андрію Михайловичу, якби ви тільки знали, як вас нам не вистачає, ваших жартів, концертів і пісень", "Я з нетерпінням буду чекати виходу передачі", "Це чистий кайф", "Супер", - пишуть шанувальники.
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