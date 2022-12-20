Артистка виклала фото зі своєю сценічною "мамою".

Андрій Данилко разом зі своєю сценічною "мамою" Інною Білоконь виклав провокаційне фото, звернувшись до окупантів. Очевидно, знімок був зроблений на стації "Майдан Незалежності", де 17 грудня пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення. Ось як Сердючка підписала фотографії:

"Що, думали зірвати нам Нацвідбір??? 17/12/202, Київ, Станція метро "Майдан Незалежності".

Артисти позують в кадрі в своїх сценічних костюмах, показуючи середній палець російським загарбникам.

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"Андрій найкращий!"

"Маю нескінченну повагу до цієї людини – артиста, композитора, актора, гумориста. Андрій Данилко - один з найталановитіших українців! А його Вєрка - геніальний персонаж (або все ж вона справжня людина?)"

"Круті! Обожнюю! Кінцівка була просто бомбічна!"

"Шикарні! Обожнюю вас!"

Нацвідбір на Євробачення-2023: подробиці

Захід відбувся в Києві в суботу. Провели його в укритті, щоб всі глядачі, учасники та організатори відчували себе безпечно. Щоб уникнути провокацій з боку росіян, місце проведення конкурсу вирішили не розголошувати.

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