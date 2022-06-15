Вона каже, що навіть проклинала їх.

Травесті-діва Монро дала інтерв’ю програмі "Зірковий шлях", де розповіла про своє ставлення до росіян. Зокрема, ведуча запитала, чи слід звинувачувати у війні в Україні всіх росіян.

"У мене була така загальна ненависть до всіх росіян. На емоціях це нормально, я бажала їм усім смерті, посилала прокльони. І зараз іноді можу, особливо в коментарях, коли якісь "зальотні" трапляються", - поділилася поп-діва.

"Я розумію, що люди, які проживають в Росії, продовжують платити податки, коштом яких будуються нові танки, робиться нова зброя, яка вбиває українців. Звичайно, є категорія людей, які не можуть виїхати з РФ, але для себе я вирішила - не шукаю "хороших рускіх", - резюмувала Монро.

Нагадаємо, травесті-діва Монро з жахом згадала "тортури" з дитинства та розкритикувала Україну.

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