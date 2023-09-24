Зараз Неплях не вживає спиртних напоїв.

"Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях розповіла, що кілька років страждала від алкогольної залежності. Їй знадобився якийсь час, щоб це усвідомити і щось змінити.

Так, в інста-сторіз дівчина розповіла, що багато років страждала то від "солодкої" залежності, то від "кавової". За її словами, не було жодного дня, щоб вона не з'їла цукерки або шоколад і не випила кави.

Однак коли вона зрозуміла, що цукор і кофеїн її контролюють, вирішила відмовитися від них. Подібна ситуація була у неї і з алкоголем. З 2020 року вона регулярно вживала спиртні напої. І тільки цього літа модель зрозуміла, що може бути щаслива без них.

Відео дня

Крім того, після того, як вона відмовилася від алкоголю, її обличчя стало мати набагато кращий вигляд, немає мішків під очима та іншого.

"Історія з алкоголем ще важча. З 2020 року я була в залежності, яка проявлялася то більше, то менше. І тільки з цього літа я знаю, що можу відчувати щастя без келиха і алкоголь мені не потрібен", - зізналася Неплях.

Вона додала, що після того, як позбулася від усіх залежностей, відчула найпрекрасніше - волю.

Нагадаємо, раніше "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала розповнілу фігуру.

Вас також можуть зацікавити новини: