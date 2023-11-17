"Я казала, що щороку ходитиму на кастинг, поки не пройду", - фіналістка Нацвідбору SKYLERR

Українська співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець) в інтерв'ю УНІАН розповіла, як зважилася піти на Нацвідбір на Євробачення-2024, який головний меседж буде нести світу, а також про те, як їй вдалося стати мегапопулярною під час війни та чи багато у неї прихильників.

Валеріє, ваш хіт "Вечорниці" став справжнім проривом. Саме завдяки йому ви опинилися в чартах та стали впізнаваною. Розкажіть, чи очікували ви на такий успіх?

Дійсно, ця пісня стала справжнім проривом. Мені іноді досі в це не віриться. Скоро буде вже майже два роки, як "Вечорниці" перебувають у топ-чартах, пісня просто не вилазить звідти. Вона лунає в серцях людей, на кожному святі, весіллі, на радіо, з усіх машин. Напевно, колись я тільки мріяти про це могла.

Коли ми робили цю пісню, звісно, були очікування, що вона стане хітом. Але ми не думали, що саундтрек буде настільки популярним. Тим більше це був початок війни, коли вподобання людей дуже змінювалися, і шоу-бізнес у цілому теж.

Ми між собою говорили "Це хіт, це хіт", але насправді ж ти не чекаєш такого. Тоді ми дійсно випробували різний спектр емоцій, були дуже щасливими.

Чи не було у вас страху, що після такої шаленої популярності ви можете стати зіркою лише одного хіта?

Такого страху у мене не було ніколи, тому що я навіть не думала про це. Я знаю себе. Я дуже багато працюю, сама пишу пісні, мені не треба чекати, коли хтось напише мені нову пісню. Хоча іноді звісно можу її купити.

І коли мені вдалося отримати можливість зробити так, аби люди мене почули, мені вдалося з самого початку зробити хіт, то для мене це навпаки була мотивація не здаватися. Якщо зараз якась пісня не "стріляє" так, як мені хотілося б, я можу засмутитися, але це не означає, що я буду здаватися і думати, що так буде з усіма піснями. Ні, такого ніколи не було. Я знаю, що це тільки початок і у мене будуть ще гучніші хіти.

Серед ваших пісень є досить популярні. Наприклад, "Заборонене", "Хвилями", "Колишніми". Що вас надихає на створення хітів?

Насправді я можу просто сидіти і у якийсь момент у мене в голові з'явиться фраза. І я напишу з неї пісню. Потім відправлю її саундпродюсеру Владу Ступаку. Він створює музику для моїх пісень.

За цей рік я випустила, здається, 16 пісень, і тільки 3-4 з них я купила. Щодня мені надсилають дуже багато треків, але я купую лише ті, які дійсно у мені відгукуються.

Майже всі ваші пісні про кохання. Чи є в них частина вашої історії? Наприклад, у пісні "Чому вона?"

Я думаю, що кожна пісня - це частина мого життя, частина життя людей, які мене оточують. Тобто я можу написати пісню і про себе, і про близьку людину, якщо її історію я змогла прожити всередині себе. Тому у кожній пісні є відлуння мого стану в той чи інший час. Всі пісні про кохання, тому що я вважаю, що кохання - це почуття, яке дуже надихає, і неважливо, щасливе воно чи болісне, пов'язане з коханою людиною, мамою чи подружкою.

Щодо пісні "Чому вона?" важко відповісти. Це пісня про усіх дівчат, які проживали щось подібне. Я звикла у своїх піснях бути для своїх слухачів подругою. І думаю, що пісня "Чому вона?" дає дівчатам розуміння, що вони не самі.

А який ваш кліп був найдорожчим?

Насправді всі вони досить бюджетні. Я вважаю, що зараз не на часі витрачати шалені кошти на відеороботи. Я постійно працюю з однією командою, тому всі кліпи в одному ціновому діапазоні. Але якщо брати той, який вийшов трохи дорожчим, то це "Ліфт" - наша пісня з Нікітою Кісельовим. Також пісня "Кліпали" була трохи дорожчою. Але на даний час у мене ще не було супер дорогого кліпу.

Під час війни ви виступаєте на благодійних концертах. Розкажіть, скільки вам вже вдалося зібрати на потреби ЗСУ.

Якщо чесно, я не рахувала точну кількість концертів, але їх було приблизно 50, бо це в основному концерти, які організовує моя команда Naprocente. Але також я беру участь і в інших благодійних концертах. Ми працюємо абсолютно без гонорару, якщо це благодійний івент. Усі вилучені кошти, окрім витрат на дорогу та проживання, йдуть на ЗСУ.

Нам вдалося вже завести на передову 150 машин. Окрім цього, ми купуємо дрони й закриваємо інші потреби ЗСУ. Кожен концерт важливий, як і кожен донат.

Чи заробляють щось артисти під час війни?

Я можу казати лише за себе, бо не знаю, як працюють всі інші артисти. Звісно, є ті, хто заробляє навіть на благодійних концертах, але якщо говорити про мене, то я на них не заробляю. Наразі я отримую дохід з комерційних заходів - корпоративи, весілля, дні народження. Також я заробляю зі стрімінгових платформ і в Instagram, як блогер.

Ви стали фіналісткою Нацвідбору. Я вас вітаю з цим! Розкажіть, як зважилися взяти участь у конкурсі?

Цього року я взагалі не вагалася щодо участі, тому що це вже моя не перша спроба і я знала, як все відбуватиметься. Я зрозуміла, що знову можу спробувати свої сили у Євробаченні. Більш того, я казала, що ходитиму на кастинг щороку, допоки не потраплю на телевізійний Нацвідбір.

Дякую усім, хто повірив у мене, в мою пісню, відчув її так, як я її відчуваю. Цього року мені дали шанс бути почутою великою аудиторією. Євробачення - це такий майданчик, на який хоче потрапити майже кожен артист, і особисто я хочу донести певний месседж.

До речі, цього року була дуже приємна атмосфера на прослуховуваннях, яку створив Дмитро Шуров. Для мене, як для людини, яка брала участь у багатьох конкурсах, це дуже велика рідкість, коли члени жюрі і музичні продюсери так ставляться до учасників. Я відчувала підтримку. Навіть минулого року, коли я не пройшла, мені не було стршно виступати, себе показувати, бо була дуже крута команда.

Що було найскладнішим?

Мені здається, що найскладнішим був не кастинг і не відправлення заявки, а той момент, коли треба було сісти і відчути, що ти хочеш донести людям і як це зробити словами, музикою, візуалом. Зрозуміти, що хочуть і ти, і люди, і європейці. Тому що це в першу чергу європейський конкурс, де тебе слухатимуть не тільки українці, а й люди з інших країн. Але зі мною працювала класна команда для створення пісні, тому, думаю, мені вдасться це зробити.

Яку пісню виконуватимете на Нацвідборі?

Моя пісня називається "Time Is Running Out". Вже в назві трішки закладено сенс. Ця пісня - заклик зупинитися, задуматися про те, що відбувається. Ця пісня про стан, про наш світ, усіх людей. І якщо вдуматися у те, що ми хотіли передати цією піснею, то може стати трохи моторошно від усвідомлення того, що відбувається.

Я хочу, аби люди зупинилися, відкрили очі та побачили реальність. Можливо тоді щось зміниться. Світ і наше життя в наших руках. Саме це хотілося б донести не тільки єропейцям або українцям, але і всім людям.

Серед учасників Нацвідбору багато крутих артистів. Є вже як відомі імена, так і нові. Кого вважаєте своїм конкурентом?

Я взагалі не думаю про конкуренцію на Євробаченні. Кожен йде зі своєю піснею, зі своїм меседжем, зі своїм шоу, кожен хоче щось сказати і перемогти. Нехай. Кожен має на це право. Тому ми і фіналісти. Я просто робитиму свою справу. Всі гідні, всі класні, але я не думаю про конкурентів. Хочу, аби Україну представляв найкращий.

Як гадаєте, зараз ця перемога важлива для України?

Перемога на Євробаченні завжди була дуже важливою, цей рік - не виняток. Кожного разу, коли ми отримували перемогу, про нас говорили. Згадайте участь Руслани, Джамали, Kalush Orchestra та інших артистів, які займали призові місця. Зараз надважливо, щоб про нас не забували. Дійсно, потрібно нагадувати про війну в нашій країні, про ту катастрофу, яку влаштували росіяни, бо для багатьох людей це вже як буденність.

Тому я вважаю, що зараз дуже важливо гідно представити нашу країну.

Які у вас далі творчі плани?

Планів дуже багато. Лише другий рік, як я так завзято працюю над своєю музичною кар'єрою. Тому чекайте на нові пісні та неочікувані фіти.

Валеріє, ви дуже гарна дівчина. Думаю, у вас багато прихильників. Відкрийте завісу свого особистого життя.

Наразі моє серце вільне. Поки що це все, що я можу сказати.

Діана Могилєвич