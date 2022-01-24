Співачка поскаржилася на чоловіка, який вже три роки її переслідує.

Українська співачка Злата Огнєвіч поскаржилася на чоловіка, який вже три роки її переслідує і погрожує.

Злата зважилася опублікувати в своєму інста-блозі відео, на якому видно, як її машину наздоганяє інша. За кермом іншого авто сидить чоловік і вигукує погрози на адресу зірки: "Якщо я ще раз побачу тебе по телевізору, я тебе завалю "н*х*й", зрозуміла? Я тобі серйозно кажу. Ти чудовисько, дурницями займаєшся".

Варто відзначити, що Злата вже розповідала про цю людину, і говорила про те, що їй ніхто не може допомогти з ним впоратися.

"У даній ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік (вже більше 3-х років) переслідує неадекватний чоловік і ніхто за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом ... я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не відчувають себе в безпеці і піддаються насильству. Тому що моя ситуація - це так само один з видів насильства", - сказала Злата.

Читайте такожРозкрито несподівані подробиці інтимного життя Пугачової і ГалкінаКрім того, співачка звернулася до президента Володимира Зеленського і мера Києва Віталія Кличка за допомогою.

"Допоможіть мені! На моєму місці може бути ваша дочка, дружина, кохана дівчина, мама, ваша близька людина", - додала Злата.

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