У Слави є квартири, які вона здає в оренду.

Українська співачка Слава Камінська в програмі "Світське життя" розповіла, що у неї є спонсор, який їй допомагає фінансово, а також на утримання дітей дає гроші її екс-чоловік Едгар Камінський.

Втім, у самої Камінської також є фінансова подушка. За 15 років виступів у складі групи "НеАнгели" вона змогла накопичити хорошу суму, а також у неї є п'ять квартир, які вона зараз здає в оренду.

Читайте такожПсихолог дав раду Галкіна через небезпечну хворобу Пугачової"Мені допомагає спонсор і батько моїх дітей. Але я 15 років працювала, я щось змогла відкласти собі. У мене є нерухомість - 5 квартир, які я здаю в оренду. Коли хтось витрачав свої гроші, я витрачала гроші своїх чоловіків. Не можу сказати, що я багато заробляю з цих квартир, але вони є і це дуже добре", - сказала Камінська.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська назвала Віку Смеюху "тупою". Нещодавно стало відомо, що дівчата всі 15 років існування групи сварилися і навіть билися. Зараз між ними розгорівся неабиякий конфлікт.

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Автор: Діана Могилєвич