Прикордонники відправили Даню Мілохіна назад до Росії.

20-річний російський тіктокер Даня Мілохін вирішив відвідати Україну, щоб погуляти. При цьому прикордонники не пропустили його в нашу країну і відправили назад.

"Ми прилетіли до Києва, нас тримають у полоні. Чуваки, мене не впустили. Я - ворог. Нас назад розгорнули", - поділився Мілохін в інста-сторіз.

Пізніше блогер поділився фотографією з літака і зазначив, що готовий стати президентом Російської Федерації.

"Від кого ж ти біжиш, Даню? Від себе не втекти", "Не треба такого президента", "Бос молокосос", "Не дай Боже", "Ну, до цього далеко тобі", - пишуть фоловери в коментарях.

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Даня Мілохін - російський тіктокер, реп-виконавець, музикант і відеоблогер. У жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6-е місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.

У 16 років він пристрастився до наркотиків, пізніше залежність йому вдалося побороти.

17 вересня 2020 року вийшов кліп на пісню "Дико тусим", яку Мілохін записав разом з Миколою Басковим.

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