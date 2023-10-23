"Я знала Стипанюка люблячим чоловіком, але він виявився демоном", - снайперка Євгенія Емеральд

Снайперка Євгенія Емеральд в інтерв'ю УНІАН розповіла про абьюзивні стосунки з екс-чоловіком, військовим Євгеном Стипанюком, чому довго не наважувалася говорити про це публічно, що стало останньою краплею, та що наразі відбувається у її житті після сповіді про домашнє насилля.

За красивою картинкою може ховатися справжнє пекло... Деякі історії кохання починаються дуже красиво і романтично, але закінчуються стражданнями. Домашнє насилля... Статистика просто вражає. Більшість жінок замовчують, бо бояться осуду, бояться бути винними, бояться піти. Однак, на щастя, є ті, які голосно про це говорять, як би складно та страшно їм не було.

Така ситуація сталася у житті української снайперки Євгенії Емеральд, більш відомої як Жанна д'Арк. Понад рік тому вона закохалася у чоловіка, військового Євгена Стипанюка, та думала, що це кохання всього її життя, проте те, що відбувалося далі - шокує.

В інтерв'ю УНІАН вона розповіла, як їхня історія кохання стала для неї справжнім пеклом, коли зрозуміла, що потрібно тікати від чоловіка-тирана, як реагує на погрози вбивством, та чому хоче позбавити Стипанюка батьківських прав.

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Євгеніє, розкажіть про ваше знайомство з чоловіком. Чим він вас підкорив?

Ми познайомилися у соціальних мережах, коли я служила на фронті у Запорізькій області, а він перебував у Києві. Тоді я вже була досить медійною персоною, особливо, коли вийшла стаття на ELLE. Саме там він мене побачив і потім написав. Чесно кажучи, спочатку він мені не сподобався по профілю, бо здався нахабним і самозакоханим, але він так ввічливо мені писав, справив дуже круте враження. На наступний день він поїхав до моєї мами, яка була з моєю старшою донькою, приніс їм продукти, квіти, почав піклуватися про них у побуті. Тоді я подумала, що зустріла спражнього чоловіка.

Я не ганялась за олігархом і не планувала з ним круто влаштувати своє життя. Я сама завжди влаштовувала своє життя, я добре заробляла, розраховувала тільки на себе. Тому мені потрібен був чоловік-опора, щоб у нас була справжня сім'я. На початку нашого з Євгеном спілкування я питала, ким він працює. Він відповідав, що бодігардом. Мені не було різниці. Також сказав, що взагалі він військовий, і це мене підкорило.

За два тижні ми побачилися. Тоді я приїхала на три дні у відпустку. У нас дуже швидко закрутився роман. Я закохалася по вуха. Після першого побачення він подарував мені ікону, розповідав про віру в Бога, казав, що мріє про сім'ю і дітей.

У мене часто питають, як я на нього повелася, ось тому і розповідаю. Я майже весь час була на фронті, тому у мене не було часу якось його вивчати, дізнатися його бекграунд, а дарма.

Як розвивались ваші стосунки далі?

Ви знаєте, на початку наших стосунків він говорив про те, що всі жінки йому зраджували, що всім потрібні були лише його гроші, хоча він не супер-мажор. Я реально в це вірила, жаліла його. Потім я дуже швидко завагітніла. Він хотів цю дитину, але дізнався про неї не одразу.

Євген приїхав у наше розпорядження, де я служила, і освідчився мені. Це відео швидко розлетілося мережею, бо це було дуже романтично, люди думали, що це шалене кохання. Але згодом я дізналася, що він освідчився мені у день народження його колишньої дівчини, з якою прожив декілька років. Таким чином він хотів їй помститися. До речі, ця дівчина вийшла зі мною на зв'язок та розповіла свою історію. У неї було ще гірше, ніж у мене. Вона мене підтримала, сказала, що нікому цього не розповідала, бо боялася його погроз. Але зараз вона нарешті поділилася цією історією публічно.

Все змінилося, коли я повернулася з фронту додому. Стипанюк різко змінився. Для мене це був шок. З одного боку я знала його люблячим чоловіком, який про мене піклувався, а тут він показує себе як демона. Вперше я це відчула, коли у першому триместрі вагітності пішла з дівчатами у СПА. Для мене це була значна подія, бо війна - це стрес, хотілося відпочити. Коли я розповіла про це Євгену, звісно, з захопленням, він почав ображати мене. Він сказав, що я шалава, що нормальні жінки не ходять по саунах, що я йому зраджую, тому одружуватися зі мною він не буде. Після цього він зник на тиждень. У мене був шоковий стан, я ледь не втратила дитину.

За два тижні до весілля він з'явився та почав благати пробачити йому, наполягав на тому, аби ми одружилися, казав, що дуже кохає мене і хоче сім'ю. Я повірила йому, хоча це була моя помилка. Потрібно було тікати від нього ще раніше.

Але ви все одно одружилися...

Весілля було казковим лише на світлинах. Ввечері ця людина просто напилася. Я боялася, аби він нічого зі мною не зробив, бо я була вагітна. Він вживав алкоголь постійно, тому у нього постійно і була агресія. Далі таким моє життя і було. Кожен захід закінчувався скандалами, сварками і моїми істериками. Він не давав мені спати, називав мене істеричкою та іншими словами. Чим далі - тим жорсткішими були образи. Для мене це незвично, бо у мене в житті такого ніколи не було. По факту, я навіть не знала, що таке тиран. Спочатку я себе відстоювала, сварилася з ним, казала, що мені боляче, просила заспокоїтися, мені було важко. Він удавав, що чує мене і казав, що виправиться, але ні.

Одного разу ми поїхали до його мами. Коли ми поверталися додому, він був напідпитку. А потім він почав пити віскі прямо за кермом. Я вже була на шостому місяці, плакала, благала зупинити машину, бо було страшно. Приїхала я додому в істериці. І повірте, постійні істерики були не через гормони, а тому що мене регулярно доводили до такого стану.

Я завжди для нього була не такою - прізвище не таке, волосся не таке, друзі погані. Намагався від усього мене ізолювати, аби я ні з ким не спілкувалася. Навіть хотів, щоб я пішла зі служби. Це типова поведінка абьюзерів, які хочуть витягнути жінку з соціуму. Мені дуже важко все це згадувати. Я згадую день народження його матері, коли він взяв пляшку шампанського і просто вилив його мені на голову. Вдома він в мене міг щось жбурнути. Був випадок, коли я була на восьмому чи дев'ятому місяці вагітності, мені вже важко було пересуватися, він сказав: "Йди, подай мені стакан". Я була в шоці. Спитала у нього, як він зі мною може так розмовляти. Але знову був скандал. Він вишвирнув мої речі з квартири. Я їх взяла і в істериці поїхала до себе додому.

Як всі ці ситуації вплинули на вашу вагітність?

Я потрапила до лікарні. Через постійні знущання у мене відмовив шлунок. Він просто припинив перетравлювати їжу. Замість того, щоб підтримати мене, колишній чоловік сказав, що я меркантильна і що йому така дружина не потрібна. У мене було враження, що він постійно шукав приводи для сварок. Тоді я була у дуже важкому стані, схудла на 10 кілограмів. Саме у той час я хотіла розлучитися. Але він знову з'явився і просив вибачення. Я знову дала йому шанс з надією, що після пологів щось зміниться. До того ж він постійно прикривався церквою. Те, що він прославляє москальську церкву і молиться перед сном, у мене взагалі ніяк не в'яжеться з тим, що я пережила у стосунках з цією людиною.

У підготовці до пологів він не брав участі. Все купляла я сама. Але після кожної сварки, він намагався мене купити. Міг щось подарувати, дати гроші. Але потім він постійно мені дорікав цим. Кричав, що 15 тисяч доларів дав мені на ремонт дачі, але це неправда. Потім у нього з'явилася інша фішка. Я почала робити кришу на дачі за власний кошт, а він сказав, що я вкрала ці гроші у нього. Тоді моїми свідками були його мама, сестра і мій адміністратор. Але його рідні згодом підтримали саме його, хоча знали, що він бреше.

Народження дитини щось змінило у ваших стосунках?

Після народження дитини почався справжній треш. Він почав ще більше випивати, з'явилося більше агресії, тоді ж він вперше мене і вдарив. Я могла годувати дитину грудьми, а він міг підбігти і забрати дитину. Всю вагітність він мені казав, що я нагуляла дитину, що на фронті спала з командирами і побратимами, що весь бізнес я побудувала через ліжко. Для нього всі жінки меркантильні і повії. Мене це дуже травмувало, бо я вірна людина, я дуже його кохала.

Після хрестин дитини почалися погрози вбивством. Він погрожував відірвати мені руки, погрожував підірвати мене, казав, що забере дитину. Врешті-решт я зрозуміла, що я у повній сраці. Але я не могла піти, бо постійно виправдовувала його. Напевно, це синдром жертви.

У який момент ви зрозуміли, що більше не можете терпіти таке ставлення до себе?

Чергова сварка. Я поїхала з дитиною до мами на дачу, а він знову почав звинувачувати мене в тому, що я повія, погрожував, що вб'є. Коли він мене вже настільки довів, я вирішила "вдарити його по яйцях". Я написала, що зраджу йому назло. Це був єдиний раз, коли я його спровокувала. Думаю, якби він був не на відстані, а вдома, він би мене просто зарізав. В період такої активної фази, я просто зійшла з розуму. Я посварилась зі своєю мамою. Я не розповідала їй всього цього жаху, щоб вберегти її. Але у той день, коли ми сварилися, вона сказала: "Женю, ну, в тебе теж важкий характер. Може ти щось робиш не так?" Мене це порвало. Деся о дев'ятій вечора я зірвалася і поїхала на квартиру до чоловіка, залишивши з мамою доньок - Афіну і Жасмін.

Я туди поїхала, бо розуміла, що конфлікт з чоловіком дійшов апогею. Мені треба було забрати свої речі - зброю, прикраси, гроші. Він про це не знав, тому мені тихо потрібно було все це вивезти, поки він був у Харкові. У цей момент Женя пише моїй мамі: "Що там моя дружина?" І мама на емоціях записала йому голосове повідомлення. Вона сказала: "Женю, я не знаю, де Женя. Ми з нею посварилися. Вона залишила мені двох дітей і кудись поїхала". Це був триндець. Поки я перебувала у нього на квартирі, він почав обривати мені телефон. Він говорив, що у нього вже є докази моїх зрад, просив показати, чи сама я у квартирі. Він навіть змусив мене босоніж вийти за двері і показати йому сходинки, аби там не ховався мій "коханець". Мені було страшно, бо він погрожував, що якщо я цього не зроблю, він вишле за мною своїх пацанів. Я зрозуміла, що я не залишуся у цій квартирі.

Коли я приїхала додому, ми знову поговорили з мамою. Я їй все пояснила, все показала, і тоді вона одразу написала моєму чоловікові: "Все добре. Женя вдома, я не так все зрозуміла". Але його це не зупинило.

Наступного дня моя мама намагалася з ним поспілкуватися, але після їхньої розмови вона сказала мені: "Він монстр, він психічно хворий. Я не знаю, як ти рік це витримувала. Давай бігом організовуй вивіз всіх речей". Я дуже швидко організувала вивіз всіх габаритних речей - коляску, дитяче ліжечко... Відтоді я більше не була у тій квартирі.

Після цього я припинила з ним спілкування, бо знала, що коли він дізнається, що я з'їхала, знову буде агресія. У нього мала бути офіційна відпустка, він мав приїхати до Києва. Я дуже цього боялася, мене весь час трусило. На той момент у мене вже була серйозна депресія. Психотерапевт навіть виписала мені антидепресанти. У мене були панічні атаки, тобто він доводив мене до суїциду.

Коли він приїхав, то переліз зі зброєю через паркан мого приватного будинку, знову почав погрожувати. Ми з мамою і дітьми сховалися у помешканні. Казав, що якщо я від нього піду, то він виставить мене повією.

З огляду на всі ці звинувачення, чи задавали ви чоловіку питання, навіщо він з вами тоді одружився?

Так, відповідь була одна: "У Запоріжжі ти була іншою". Він думав, що я хороша, а виявилася, на його думку, меркантильною повією. Я йому дуже вірила. Але ще тоді моя мама казала, аби я звернула увагу на те, що він постійно кричить про свою вірність. Зараз я розумію, що це означає лише те, що насправді все навпаки.

Був інцидент, коли я у нього в кишенях знайшла презервативи. Звісно, я запитала, що це таке. Він сказав, що я нічого не розумію, що у всіх охоронців є презервативи, тому що ними можна перев'язати рану у разі поранення. Я розумію, що у цивільних, можливо, і є такий метод, але ж він військовий. Але навіть тоді я знову йому повірила. До речі, коли я спілкувалася з його колишньою, вона теж казала, що постійно знаходила у нього презервативи.

Був ще один випадок. Після Нового року я вийшла на терасу, а він спілкувався по відео з жінкою. Коли я підійшла, він швиденько вимкнув телефон. Я запитала, хто ця жінка, а він сказав: "Ну, що ти починаєш? Це моя подруга".

Потім я усвідомила, що у нас навіть статевого життя не було. А як так? Він військовий, війна - це стрес. Він приїжджає додому, на нього чекає гарна жінка, але бажання у нього не було. Звісно, така його поведінка була через те, що він постійно мені зраджував.

Що було після того, як ви з'їхали з квартири чоловіка? Стипанюк намагався з вами поговорити?

Так, але на той час я вже найняла адвокатів. Вони мені сказали, щоб я з ним не зустрічалася і ні про що не розмовляла, бо це ні до чого не призведе. До того ж я дійсно боялася з ним зустрічатися віч-на-віч. Мене труханило тільки від його повідомлень.

Потім він сам себе скомпроментував. Мої підписники взагалі не знали про те, що ми розійшлися, а ось він публікував свої гульки, як курить кальян, як розважається з дівчатами та інше. Після цього люди зрозуміли, що у нас все не ок у стосунках, і я почала отримувати інформацію.

Мені написала подруга його колишньої, з якою я потім зідзвонилася. Вона розповіла мені про те, як він до неї ставився. Я багато плакала під час цієї розмови. Вона казала, що якось залізла до нього у телефон і побачила величезну кількість домашнього порно за участю Стипанюка і різних дівчат. Також вона казала, що він дуже сильно її бив.

Потім мені почали писати, як бачили його з різними жінками у Харкові. Писали, як він домагався одну жінку. Загалом у нього не дуже хороша репутація у Києві і Звягелі, його рідному місті. Мені було дивно лише одне: як така людина може бути охоронцем пана Ляшка? При ньому він був такий, знаєте, "мальчик с пальчик". Стипанюк вміє грати роль. Але я сподіваюся, що Ляшко нарешті зверне увагу на те, яка людина перебуває поруч з ним. "Радикальна партія" "топить" за сімейні цінності, а, за фактом, його наближена людина - тиран. Тим паче Євген постійно всім погрожував охороною Ляшка та зв'язками.

Дівчата, які працювали з екс-нардепом, говорили, що мій колишній чоловік до усіх чіплявся. А чоловіки розповідали, що він і на них кидався, погрожував пістолетом.

Майже рік ви мовчали про домашнє насилля. У який момент ви все ж таки зважилися розповісти про це публічно? Що стало останньою краплею?

Я до останнього не хотіла цього, але чоловік сам мене спровокував. Він написав на мене заяву до опіки про правам дітей, що я погана мати, що я йому зраджувала, поки він боронить Україну, що я не піклуюся про дитину, а тільки влаштовую своє життя. Тоді я зрозуміла, що мені потрібно захищатися. І я почала це робити.

Я почала до цього готуватися, бо іншого виходу у мене не було. Людина хвора, я впевнена, що у нього біполярний розлад. Навіть друзі мені про це казали. Одного разу він написав дівчині, яка повинна була прийти до мене на захід, що якби не дружина, він би зайнявся з нею сексом. Писав, що будує будинок, а я з дитиною буду жити в квартирі.

Всю свою відпустку він влаштовував гулянки. Навіть сусіди скаржилися. Одній з них він сказав: "Я військовий ЗСУ, мені все можна. Йдіть на х*р". Його боялися, бо він агресивний.

Зважуючи всю його поведінку, як ви наважилися повідомити, що хочете офіційно розлучитися?

Я не повідомляла. Більш того, я з ним не спілкувалася. Я почала відповідати на його позерські повідомлення лише тоді, коли він писав мені, що хоче побачитися з дитиною. Я сказала, що він батько дитини, але так склалося, що він постійно мені погрожує, що він постійно вживає алкоголь, що я його боюся, тому у мене буде прохання, аби він бачився з дитиною на моїй території та під наглядом моїм та моєї мами. Ще декілька разів він мені це писав, я відповідала те саме. Але це ні до чого не призвело. Він не приїжджав.

Тобто він просто хотів на один день взяти дитину, сфотографувати її для соцмереж, аби показати, який він крутий батько. Так само він вчинив зі своїм старшим сином, з яким не спілкувався 13 років. Вперше за всі ці роки він до нього приїхав, привіз велосипед, пофотографував та виставив у соцмережі.

Тобто зі своїм старшим сином Стипанюк взагалі не спілкувався?

Ні, лише його колишня дружина подала на аліменти, але оскільки Стипанюк - охоронець Ляшка, і він не отримував офіційну зарплатню, то йому суд призначив сплачувати 500 гривень на місяць.

До речі, я питала про його сина і екс-дружину. Але він завжди погано говорив про неї. Казав, що вона налаштувала сина проти нього, і що син виросте, все зрозуміє і прийде до тата. Хоча після мого інтерв'ю син написав йому наступне: "Мені соромно, що ти мій тато. Я більше не хочу тебе знати".

А як ваша старша донька поставилася до цієї всієї ситуації?

Спочатку вона дуже полюбила Євгена, але коли почала бачити маму постійно в сльозах, вона відвернулася від нього. Почала агресивно себе поводити, не хотіла проводити з нами час. Спочатку я думала, що це через ревнощі до другої дитини, але моя донька виявилася розумнішою за мене. Вона завжди мене заспокоювала. Казала, аби я не звертала на нього уваги. Коли я пішла від нього, я все пояснила своїй дитині і сказала, що це приклад того, якими стосунки не мають бути.

Більш того, я подала позов з проханням заборонити Стипанюку наближатися до мене та до дитини. У той день він перебував у Києві, навіть у Tinder була вказана його геолокація, але його адвокати подали зустрічну заяву до суду, що він нібито постійно перебуває на "нулі" і не може бути присутнім. Вони попросили призупинити справу, оскільки він військовий. Тому суд призупинили. Але краще, аби він прийшов на той суд, бо я після цього була дуже розлючена. Я зрозуміла, що буду діяти. На щастя, я ще до суду написала заяву до поліції про погрози. Дякую моїм колегам, що вони дійсно цим питанням займаються. Тому Євген Стипанюк згодом понесе кримінальну відповідальність.

Після того як ви вийшли у публічний простір з заявою про домашнє насилля, чи не боялися ви ще більш агресивної поведінки у свій бік з боку чоловіка?

Я розуміла, що ця людина може все. Кажуть, що якщо людина погрожує, то вона цього ніколи не зробить. Ну як це? Він бив жінок, бив мене. Він може. А коли людині немає чого втрачати, вона тим паче може. Я забрала у нього головне - його репутацію, яку він так намагався відбілювати. Ви ж подивіться його профіль у мережі. Він же все блокує, видаляє коментарі, щоб, не дай Боже, нічого поганого не було під його постами. Він досі сподівається відбілити себе.

Чесно кажучи, я думала, що після розголосу він попуститься. Я ж спочатку не розповідала про його зради та іншу брудну білизну. Але він знову мене спровокував. Вчора, коли я побачила всіх замовних ботів, я зрозуміла, що це він. Я знаю всі його вирази, знаю, які орфографічні помилки він робить. До того ж там було написано: "Скоро ми дізнаємося, як вона смокче". Після цього я зрозуміла, що у цієї людини совість не прокинулася, що він буде зі мною воювати дуже брудно і чорно. Я одразу знала, що він викладе на порносайти мої оголені фото. До речі, мені багато дівчат писали про те, що він постійно всіх знімав. Думаю, він це робить, аби потім погрожувати.

Він хоче спаплюжити мене як поліцейську, спаплюжити чесне ім'я моїх колег і побратимів, але я не дозволю йому цього зробити. Я готова піти на поліграф, бо мені немає чого приховувати.

Я жодного разу йому не зрадила, бо після пологів питання сексу взагалі відійшло на задній план, до того ж я була одружена. Більш того, за час шлюбу з Євгеном мені не написав жодний чоловік.

Дуже багато людей вас зараз підтримують, проте для мене було здвивуванням, що є декілька людей, у тому числі військові, які навпаки підтримали насилля стосовно жінок.

Так, багато військових, які підтримують домашнє насилля, мене хейтять. Також мені погрожував колишній охоронець Петра Порошенка. Він писав, що спочатку мені просто погрожували, а зараз це перейде в дію. Писав, щоб я готувалася, бо чоловік готує війну, в якій я програю і отримаю по заслугах.

Зараз я продовжую отримувати багато інформації від жінок, які були з моїм колишнім чоловіком. От сьогодні мені позвонила дівчина, яка захотіла поділитися своєю історією анонімно. Вона сказала, що є якась доросла жінка, яка допомагає Стипанюку. Я про це здогадувалася. Це ж вона радить йому писати заяви, вона пише мені від його імені позерські повідомлення.

До речі, він подав на розлучення. Ми з юристами ще не бачили позову, але ви ж розумієте, що нас офіційно не розлучать, поки дитині не виповниться рік. Він це зробив спеціально, аби показати, що я погана, що це саме він зі мною розлучається.

Для нього важливо показати мене повією, жінкою, яка йому зраджувала. Це єдиний козир в його рукаві, хоча насправді це повна брехня.

Раніше ви сказали, що Стипанюк навіть сумнівався, що Афіна - його дочка. Чи не виникало у вас бажання позбавити його батьківських прав?

Звісно я про це думала. На жаль, у нас дуже важка законодавча система у цьому плані. У нас позбавляють батьківських прав, якщо батько не сплачує аліменти тривалий час. Якщо я подам на аліменти, то він буде скидати мені по 500 гривень, як колишній дружині. Тобто у мене не буде підстав для позбавлення його батьківських прав.

Але якщо буде кримінальне провадження, якщо він виставить мої інтимні фотографії, я зможу подати на нього позови щодо приниження честі і гідності. Також є стаття у кримінальному кодексі щодо порнографії. Можливо, згодом все це мені знадобиться і я зможу позбавити його прав.

Мені пишуть, що дитині потрібен батько, але навіщо дитині батько-абьюзер? Він тільки психіку їй зламає. Якось говорив мені, що коли дитина підросте, він розкаже їй, яка у неї мама повія. Казав, що я найгірша жінка, яка у нього була, тому він буде мені зраджувати. Навіть розповідав, як це буде.

Ваша історія почалась з шаленого кохання, а закінчилася настільки неочікувано. Що ви відчуваєте наразі?

Бог є, і все завжди повертається. Знаєте, я дуже часто задавала собі питання, чому після того, як він образив стільки жінок, поводився як мудак, йому попалася я - вірна жінка, яка народила йому дитину? Потім зрозуміла, що Бог послав мене йому не як подарунок, а як покарання. Бо зараз саме я його караю від імені усіх жінок. Чого б мені це не вартувало, я буду стояти до останнього.

Мені кажуть, що не потрібно було виносити сміття з хати, а що потрібно було робити? Щоб хата засмерділа через сміття? Жінки бояться про це говорити, бо бояться, що їх у цьому звинуватять. Я хочу зламати цей стереотип. Я хочу, щоб моя ситуація стала прикладом того, що кожна жінка має відстоювати свої права.

Що стосується нашого кохання, то я зрозуміла, що була закохана в образ, який собі намалювала. Зараз до Євгена я зовсім нічого не відчуваю, навіть ненависті. Я намагатимуся його пробачити.

Я счастлива. Я змогла повернути собі своє життя.

Діана Могилєвич