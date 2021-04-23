Знаменитий голлівудський актор Джон Траволта поділився спогадами про танець з принцесою Діаною.
В інтерв'ю виданню Esquire Mexico актор розповів, що можливість потанцювати з Леді Ді стала для нього несподіванкою.
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"Я не очікував, що мене попросять потанцювати з нею. Для мене це була велика честь і привілей. І я подумав: "Для цього повинна бути причина, і мені краще викластися на всі сто". Це означало, що потрібно добре вести танець і прагнути повеселитися", - згадує актор.
Траволта розповів, що представитися Діані належним чином і попросити її стати партнером по танцях "було складним завданням".
"Чи був я готовий? Подумайте про момент. Ми в Білому домі. Опівночі. Все схоже на сон. Підходжу до неї, торкаюся до плеча, прошу танцювати. Вона обертається і, побачивши мене, посміхається чарівною посмішкою, трохи сумною, і приймає моє запрошення. І ось ми танцювали разом, як у казці. Хто міг уявити, що щось подібне одного разу трапиться? Я був досить розумний, щоб залишити це в своїй пам'яті як особливий, чарівний момент", - розповів Траволта.
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