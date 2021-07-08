Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вже 10 років разом.

Українські артисти Володимир Дантес і Надя Дорофєєва 8 липня відзначають річницю весілля. Сьогодні рівно шість років, як вони перебувають в офіційному шлюбі. До цього пара чотири роки зустрічалася.

На честь річниці Дантес зворушливо привітав свою дружину.

"6 років офіційній родині! Це називається чавунне весілля. Як же жахливо це звучить. Для нас з Надею все одно найважливішою датою залишається 5 серпня! Це день нашого знайомства. Але не можу обійти цю дату. Витерпіти мене 4 роки і потім сказати "я згодна" - ти просто хто? Тобі пам'ятник за життя поставити потрібно. Через те, що в мої 23-27 я був, прям, кінченим", - написав Дантес.

Також він подякував Надю за всі проведені разом роки.

Читайте такожУкраїнський секс-символ Тарас Цимбалюк одружився

"Спасибі, що змінюєш і змінюєшся. Мені з тобою, як на екстремальних атракціонах: дуже хочеться, місцями страшно, захоплює дух, але внизу живота все одно шалено приємно лоскоче. Люблю тебе, моя утя", - додав артист.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич