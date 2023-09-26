Валентина Хамайко розповіла, як важко відпускала чоловіка на фронт та про те, чи могла б сама стати на захист країни.

Ведуча 1+1 Валентина Хамайко повідомила, що пішла б з чоловіком на фронт, якби у неї не було чотирьох неповнолітніх дітей. За її словами, у неї є військові знання та медична освіта.

"Якби у мене не було дітей, я була б з чоловіком на фронті. Насправді, я, як медик, підлягаю під мобілізацію, бо в мене є і військові знання, і медична освіта. І зараз, коли з'являється інформація про те, що будуть мобілізовувати жінок, розумію, що теоретично можу бути серед них теж. Але наявність чотирьох неповнолітніх дітей мене відстрочує. Проте з дітьми у нас теж була розмова, що якби не їх вік, я була б поряд з чоловіком. Це логічно", - сказала Хамайко в інтерв'ю bigmir.net.

Ведуча каже, що коли чоловік їй розповів про своє бажання піти на фронт, вона довго не могла погодитись з його рішенням. Він все більше занурювався у військову тему, а коли старший син Андрія - Остап - вирішив йти на службу, чоловік теж пішов.

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"Зізнаюся, більше ніж місяць не могла внутрішньо прийняти ситуацію. Я дуже злилася на чоловіка, навіть були моменти, коли не хотіла йому дзвонити. Злилася, що він не говорив зі мною про це, бо я б могла морально себе до цього підготувати. Зі мною потрібно розмовляти, але він, напевно, боявся і, можливо, сам вагався ухвалювати це рішення, бо воно для нього було достатньо складне. Тому так і трапилося. В мене не питали, він поїхав, а я досить довго адаптувалася до ситуації і приймала її. Були сльози, емоційні розмови, багато важких питань, на які чоловік не хотів відповідати. Це для мене боляче, бо ці питання мене турбують теж. Відповіді на них я шукала в інших людей, близьких друзів, кому він, можливо, відповідав", - додала Валентина.

Нагадаємо, на війні загинув пасинок телеведучої Валентини Хамайко.

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