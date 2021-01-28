Єфремов влаштувався працювати в пошивний цех, тому він, як Зевс, метає блискавки, правда, в одяг.

Актор Михайло Єфремов, який відбуває покарання за смертельну ДТП в колонії Бєлгородської області, влаштувався працювати в пошивний цех і порівняв себе з Зевсом.

Про це повідомляє "Московський комсомолець" з посиланням на інформоване джерело.

За його словами, актор ставиться до нової спеціальності з гумором і жартує, що в цеху він грає роль Зевса - мече блискавки, правда, в одяг. Більшу частину вільного часу актор як і раніше присвячує читанню.

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Автор: УНІАН