Єфремов вільний час присвячує читанню / фото khakasia.info
Актор Михайло Єфремов, який відбуває покарання за смертельну ДТП в колонії Бєлгородської області, влаштувався працювати в пошивний цех і порівняв себе з Зевсом.
Про це повідомляє "Московський комсомолець" з посиланням на інформоване джерело.
За його словами, актор ставиться до нової спеціальності з гумором і жартує, що в цеху він грає роль Зевса - мече блискавки, правда, в одяг. Більшу частину вільного часу актор як і раніше присвячує читанню.
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