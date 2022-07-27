Машу Єфросиніну звали працювати в Росію.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як в 2014 році отримала пропозицію переїхати в Росію від російського співака Миколи Баскова.

У програмі "Гроші" вона зізналася, що ніколи не підтримувала дружніх відносин з російськими зірками, а в 2014 році у неї і зовсім "як відрізало". Але пропозиції переїхати в країну-агресор їй таки надходили. Правда, вона точно не пам'ятає, чи то їй сам Басков подзвонив з такою пропозицією, чи то вона прозвучала через Філіпа Кіркорова.

При цьому Єфросиніна зазначила, що не запам'ятала, хто точно їй дзвонив, оскільки про маячні пропозиції одразу забуває.

"Це був 2014 рік. Мені подзвонили, щоб привітати з днем народження і сказали, що мені терміново потрібно перебиратися в Росію. Ти російськомовна, така класна. Тоді мені зробили таку пропозицію ще кілька телеканалів. Я пам'ятаю, що це було так: "Маріє, уявіть собі, якою яскравою буде ваша поява на російському телебаченні. Російськомовна, кримчанка, телеведуча. Ми вас рятуємо", - сказала Єфросиніна.

Телеведуча додала, що тоді послала на три букви всіх, хто їй пропонував переїхати в Росію.

Нагадаємо, раніше Полякова і Єфросиніна пояснили, чому не переходять на українську мову.

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