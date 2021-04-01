Дівчині не дають візу в США.

Переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизаветі Ястремській відмовили у візі в США.

У зв'язку з цим вона може не потрапити на конкурс "Міс Всесвіт", який пройде в Майамі 16 травня.

Читайте такожБелла Хадід позувала на подіумі без бюстгальтера

"Шановна Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін! Дозвольте принести Вам щирі вибачення за надані вам щорічні клопоти у зв'язку з отриманням Візи США для переможниці нашого щорічного конкурсу "Міс Україна Всесвіт". І ми висловлюємо величезну подяку за вашу привітність і гостинність, уважний і компетентний розгляд кожної індивідуальної візової справи", - звернулася президент конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Ганна Філімонова.

Зазначимо, що така ситуація повторюється вже двічі. У 2019 році не отримала візу й інша переможниця конкурсу Анастасія Субота. А все тому, що мама дівчини живе в США.

Ймовірно, Ястремській відмовили з аналогічної причини. Її рідна сестра вийшла заміж за громадянина США і проживає з ним в Майамі. Поки напевно невідомо, чи потрапить Єлизавета на конкурс чи ні.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич