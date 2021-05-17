Модель зазначила, що участь у конкурсі - це безцінний досвід для неї.

Учасниця від України на конкурсі "Міс Всесвіт" Єлизавета Ястремська написала в Instagram пост, в якому відреагувала на свою поразку.

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"Участь у конкурсі "Міс Всесвіт" назавжди залишиться в моїй пам'яті, як одна з найяскравіших подій у моєму житті. Я безмежно вдячна Богу за можливість представити свою улюблену країну на найбільшому конкурсі в світі. Це безцінний досвід", - написала Єлизавета.

Також вона привітала переможницю, мексиканку Андреа Месу, і висловила подяку всім тим, хто за неї вболівав.

"Величезне спасибі всім за неймовірну підтримку, вашу високу оцінку і натхнення, яке ви мені давали. Я відчувала любов кожного з вас, хто щиро вболівав за мене. Мої нові перемоги попереду. Найважливіша перемога для мене - бути визнаною тобою, Україно", - додала Ястремська.

Нагадаємо, переможницею міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт" цього року стала представниця Мексики Андреа Меса. Друге місце посіла учасниця з Бразилії Жулія Гама, а третє - перуанка Яник Масета.

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Автор: Діана Могилєвич