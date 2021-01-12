Єва Бушміна вміє здивувати своїх шанувальників.

Відома співачка, яка була учасницею легендарної жіночої групи "ВіаГра", Єва Бушміна опублікувала в Instagram пікантне відео.

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Дівчина розсунула ніжки ширше, ніж ширина її плечей. Потім вона трохи присіла і почала робити ритмічні вправи. При цьому на ній були надіті лише чорні трусики і білий кроп-топ.

Варто відзначити, що Єва так натягнула трусики, що було видно її інтимну зону. Її фанати вже нічому не дивуються, адже співачка може показати себе абсолютно голою.

Хто така Єва Бушміна:

Єва народилася 2 квітня 1989 року в місті Свердловськ Луганської області

Єва є колишньою солісткою групи "ВІА Гра"

У 2013 році почала сольну кар'єру і виступала під ім'ям Єва Бушміна

25 квітня 2016 року Бушміна оголосила про те, що проект "Єва Бушміна" припиняє своє існування

У вересні 2016 року вона випустила дебютний альбом під новим псевдонімом "LAYAH"

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Автор: Діана Могилєвич