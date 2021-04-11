За словами Кошового,"у житті треба спробувати все".

Відомий гуморист, зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів, що вдається до б'юті-процедур, зокрема ходить до косметолога.

У цьому він зізнався в ефірі програми "Світське життя", пише ТСН.

Читайте такожДочка Євгена Кошового зі сльозами на очах розповіла, як її цькували в школі

"Я не можу сказати, що це старість, може це зрілість. До старості ще років 5. У житті треба спробувати все. У косметолога супер. Знаєте, я б там жив - ти лежиш собі, тобі масажують обличчя. Засинаєш, бачиш сни красиві, кольорові. Дуже добре! Шкіра потім м'яка, шовковиста, біла і пухнаста", - зазначив зірка.

Також артист розповів про молодшу доньку Серафиму. За його словами, дівчинка обожнює дивитися шоу "Голос країни" і " Голос.Діти " і сама вирішила займатися вокалом.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Іван Бойко