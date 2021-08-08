Телеведучий купив землю в селищі Верховина.

Український телеведучий Дмитро Комаров повідомив у своєму Instagram-блозі про грандіозну покупку.

Ведучий програми "Світ навиворіт" розповів, що багато разів був у Карпатах, і зараз почувається там як вдома.

"Гід давно підкидав ідею щодо покупки дачі, і ось я остаточно "дозрів". Зрозумів, що хочу. У цьому рішенні допомогли поставити крапку нові зйомки: гід поїхав і на тиждень залишив мені ключі від будиночка і машину. Я протестував себе в ролі жителя. І ось мене можна привітати - вчора я оселився у Верховині, по сусідству з будиночком гіда. Точніше, поки купив ділянку 10 соток. Наступного року сподіваюся почати будувати дачу. Чекайте фотозвіт. Йо, гуцули, будемо сусідами", - написав Комаров.

Також він додав, що це те саме місце, куди він хоче частіше приїжджати.

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"11 місяців тому я вперше приїхав до гуцульської столиці (Верховина, - УНІАН). Я думав, що знаю Карпати, але раптом відкрив для себе найкращі краєвиди на Говерлу і Чорногірський хребет, якусь особливу, спокійну атмосферу поруч з містом, зустрів фантастичних людей. Я знайшов місце, в якому не тільки дуже багато сюжетів для програми, а в яке хочу повернутися поза роботою", - додав ведучий.

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Автор: Діана Могилєвич