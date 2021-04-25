Юлік поділився враженнями від роботи з відомими українськими артистами.

Український композитор і саунд-продюсер Юлік розповів, як йому працювалося в команді Павла Зіброва і багатьох інших зірок.

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"Працювати з людьми, які віддаються на повну і отримали всенародну любов - це той стимул, який не купиш за гроші. Це головна мотивація, яка заряджає як батарейка. Пишаюся співпрацею з Dzidzio, Павлом Миколайовичем Зібровим, Іриною Білик, Наталією Валевською, Мариною Одольською, Андрієм Заліско та багатьма іншими артистами. Люблю створювати звук, який потім буде звучати з кожного приймача, можна сказати звідусіль. Хоча, зізнаюся що після н-ої кількості прослуховувань чути свою роботу на радіо досить не звично", - розповів Юлік.

Але найбільш незвичайною співпрацею він назвав роботу з Зібровим.

"Ну, одним з найнеймовірніших співробітництв, вважаю, роботу з Павлом Зібровим. Вже два його абсолютних хіта "Вуса-бренд" і "Дівчина XL" з музикою мого авторства. Це велика честь працювати з таким артистом, щирий не тільки душею, а й своїми піснями. До цього я писав музику для кінофільмів, робив рекламні ролики різних брендів. І ось в 2020 році, коли приїхав з Австрії, почав створювати пісні не для себе, а для топових артистів. Не тільки музика, а й слова, в основному ліричного характеру. Вже понад 10 пісень написані, половина з них скоро зазвучить в репертуарі артистів, імена яких, до виходу пісень розголошувати не можу", - підсумував Юлік.

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Автор: Діана Могилєвич