Фанати Юліка помітили його схожість з Деніелем Редкліфом.

У соціальній мережі TikTok шанувальники українського шоумена Юліка помітили його схожість із головним героєм "Гаррі Поттера" Даніелем Редкліфом. Відповідний коментар з’явився під одним із відео артиста.

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"Гаррі?.. А відколи ти живеш в Україні?" - написав один із користувачів соцмережі.

Сам Юлік запевнив, що такі порівняння лунають все частіше, і він лише у цьому випадку може посміхатися.

Також, раніше шоумен у своєму Instagram виставляв жартівливий пост, на якому видно, що під час стрижки барбер зробив йому шрам, який був у головного героя в фільмі "Гаррі Поттер".

Хто такий Юлік:

Юлік - український співак, телеведучий музичного хіт-параду "One Muz", радіоведучий проекту "JLK party" на FM, саундпродюсер і композитор

Він є екс-учасником колективу DZIDZIO

Артист займається DJ-інгом, створює авторські треки, а також співпрацює з українськими артистами

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Автор: УНІАН