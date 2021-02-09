У соціальній мережі TikTok шанувальники українського шоумена Юліка помітили його схожість із головним героєм "Гаррі Поттера" Даніелем Редкліфом. Відповідний коментар з’явився під одним із відео артиста.
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"Гаррі?.. А відколи ти живеш в Україні?" - написав один із користувачів соцмережі.
Сам Юлік запевнив, що такі порівняння лунають все частіше, і він лише у цьому випадку може посміхатися.
Також, раніше шоумен у своєму Instagram виставляв жартівливий пост, на якому видно, що під час стрижки барбер зробив йому шрам, який був у головного героя в фільмі "Гаррі Поттер".
@julik_official
Улюблене заняття зимою🥶😂🤦🏻 #зима#сніг#рек#хочуврек#рекомендации#снег♬ Among Us - Sembari +
Хто такий Юлік:
- Юлік - український співак, телеведучий музичного хіт-параду "One Muz", радіоведучий проекту "JLK party" на FM, саундпродюсер і композитор
- Він є екс-учасником колективу DZIDZIO
- Артист займається DJ-інгом, створює авторські треки, а також співпрацює з українськими артистами
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