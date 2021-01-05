Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в джинсовій сорочці з брошкою у вигляді ластівки. На обличчя співачка нанесла нюдовий макіяж, який підкреслив її природну красу.
Цікаво, що Саніна одну руку піднесла до чола і розгорнула зап'ястям до камери. На цьому місці красується татуювання, на якому зображені Тіна Кароль і сама Саніна. Також є напис "Я не боюся. Тепер я вільна". Справжнє це татуювання або тимчасове - поки невідомо.
На цю фотографію відреагувала і сама Тіна Кароль. Вона лаконічно написала: "Моя".
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