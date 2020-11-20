Він навіть не знав, що війна на Донбасі триває.

Український продюсер і музикант Юрій Бардаш, який виступає під ім'ям YOURA, не знав, що на Донбасі досі триває війна.

Про це він сказав у програмі Сергія Іванова "Антипод".

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"Що я думаю? Та мені по**й. Там же вже не стріляють. А, стріляють? Досі все це відбувається? Начебто ж Зеленський вирішив? Що я можу сказати? Прикро", - сказав Бардаш.

Також він розповів, що у нього були знайомі, які загинули на Донбасі. Крім того, Іванов попросив відповісти Бардаша на питання, як його земляку зрозуміти, чому люди з Донбасу пішли воювати проти України.

"Розумієш, це все пропаганда. Тут йде один "кач", там йде інший "кач". Є ж прозахідні інтереси. Є Сорос", - відповів Бардаш.

Нагадаємо, що Бардаш родом з Алчевська. Але там він вже давно не живе. І, за його словами, не збирається туди повертатися тому, що не сумує за рідним краєм.

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Автор: УНІАН