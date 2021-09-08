У серпні Юрій Горбунов вдруге став батьком.

Українські телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча в серпні знову стали батьками. "Світська" телеведуча народила своєму чоловікові другого сина, якого вони назвали Данилом.

Горбунов також розповів, як ставиться до партнерських пологів і як до них потрібно підготуватися.

"Я вважаю, що кожен чоловік повинен бути присутнім на пологах. Зумів зробити дитину - вмій і прийняти. Але до цього процесу треба бути готовим, я ходив на лекції, читав книги. Коли ти все знаєш і готовий, то це уривки загального щастя, яке до тебе приходить з народженням дитини. Єдиний недолік партнерських пологів - після них ти жінці все прощаєш, коли згадуєш, через що вона пройшла", - говорить Юрій Горбунов.

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Нагадаємо, пара вже виховує 4-річного сина Івана, а у Катерини Осадчої є ще дорослий син Ілля від попереднього шлюбу, який в цьому році вступив вже в університет.

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Автор: Діана Могилєвич