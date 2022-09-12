Весілля, яке мало відбутися ще 26 лютого, перенеслося на вересень.

Український телеведучий Юрій Горбунов опублікував у своєму блозі фото з весілля - під вінець пішла його племінниця Наталя. Чоловіка Наташі звуть Володимир, він - військовослужбовець ЗСУ. Відомо, що весілля планувалося ще на 26 лютого, проте через повномасштабне вторгнення його перенесли на більш безпечний час.

Фотографії та відео з церемонії Горбунов опублікував у себе в Instagram-блозі.

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"Сьогодні на тлі таких позитивних і обнадійливих новин з фронту дуже приємна новина сталася в нашій родині! Вийшла заміж і обвінчалася моя племінниця Наталя! Весілля мало відбутися 26 лютого", - написав у своєму блозі Юрій Горбунов.

Телеведучий також повідомив, що його племінниця і її коханий також повінчалися в церкві. Чоловіка відпустили додому всього на кілька днів, далі він повернеться на фронт. Весілля пройшло у вузькому колі родичів і близьких друзів.

Нагадаємо, Горбунов розповів, чим займається Нікітюк, якій заблокували блог.

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