Єдина дочка Ані Лорак звикла до того, що її балують і дозволяють насолоджуватися дитинством на повну.

Скандальна українська співачка, яка живе і працює в Росії, Ані Лорак вміло тримає баланс між кар'єрою і сім'єю. Так, її єдина дочка - 10-річна Софія від шлюбу з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу попри свій юний вік веде досить активний світський спосіб життя і ходить з мамою на заходи і на ТВ-шоу. Багато шанувальників співачки вважають, що Софія росте занадто розпещеною дівчинкою.

Сама ж зіркова мама каже, що виховання дочки могло бути і суворішим, але вона боїться перегнути палицю. Так, в інтерв'ю "КП в Україні", Кароліна розповіла, що дає доньці можливість самовиражатися і займатися тим, чим їй подобається.

"Я не хочу зламати у дочки що-небудь цінне, як в особистості. Як у нас часто буває: батьки мріють стати кимось, але у них не виходить, і потім дитина повинна відпрацьовувати за двох, хоча, по суті, цього і не хоче", – говорить Лорак.

Читайте також"My love": Ані Лорак показала на відео "коханого" чоловікаТакож співачка розповіла про те, що намагається залишити дочці дитинство і не порушувати всі етапи дорослішання Софії. Хоча дівчинка займається у вокальній студії і нещодавно виступила на сцені разом з мамою, естрадна діяльність її абсолютно не приваблює. Зараз Софія веде свій особистий блог в Instagram і TikTok, а також займається в театральному гуртку.

Як відомо, колишній чоловік Лорак живе окремо, тому не проводить з дочкою кожен день її життя. Та й сама мама-співачка теж часто знаходиться в роз'їздах і активно будує кар'єру. При цьому, як каже Лорак, вони намагаються оточити дочку максимальною любов'ю, щоб вона не відчувала, що когось із батьків не вистачає.

"У нас, здається, є інший момент – дочка росте в абсолютній любові, її задаровують, люблять, вона з дитинства знає, що вона – королева. Можливо, потрібно бути трохи суворішою", – поділилася співачка.

Оскільки зараз Ані Лорак будує кар'єру переважно в Росії, Софія також живе і навчається в Москві. Але, за словами Кароліни, дівчинка дуже сумує за Києвом.

"У Києві Софія обожнює Ботанічний сад, в захваті від лялькових театрів. Вона киянка, народилася в Києві і дуже любить свою Батьківщину", - зазначила Лорак.

Очевидно, "маленькій королеві" дозволяють не тільки знімати Tik Tok, але і лаятися по-дорослому. Як писав УНІАН, свої скіли Софія продемонструвала під час відпочинку в Буковелі разом з татом Муратом. Компанія каталася на зимовому атракціоні, коли не стримала емоцій.

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