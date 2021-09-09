Співачка постала в пікантних позах.

Українська співачка Надія Мейхер опублікувала в Instagram нову фотографію, яку зробила посеред поля.

39-річна зірка позувала, лежачи на траві в білому сексуальному боді. При цьому вона одну ніжку висунула вперед, тим самим продемонструвавши своє струнке тіло. Також можна розглянути велике татуювання на стегні Мейхер.

"Бомбічна леді", "Схоже на фото з місця злочину", "Хороша дівчина на дорозі не валяється", "Шикарна", - пишуть шанувальники під фото.

Читайте такожЮрій Горбунов нарешті розсекретив ім'я новонародженого синаНагадаємо, Надія Мейхер стала популярною після участі в жіночій групі "ВІА Гра". Кілька років співачка була в групі, але потім покинула її через вагітність. Тимчасово її заміняла Тетяна Найник, бо після пологів Мейхер повернулася до складу. У 2011 році Надя остаточно покинула "ВІА Гру" через другу вагітність.

Після відходу з групи вона спробувала почати сольну кар'єру, яка не була такою вдалою. Також вона стала ведучою "Неймовірних історій кохання" на СТБ. У 2020 році Надія брала участь в проекті "Танці з зірками" в парі з Кирилом Васюком. Пара зайняла 3-е місце. В кінці цього ж року брала участь в 11 сезоні "Голос країни". На боях співачка покинула проект за власним бажанням.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич