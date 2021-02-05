Російська акторка незаконно відвідувала окупований Крим.

Російська акторка, яка у Криму знімалася в серіалі "Непотопляемая", отримала трирічну заборону на в’їзду до України.

Читайте такожФронтмену білоруського гурту "Песняры" заборонили в'їзд в Україну (відео)Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про акторку Глафіру Тарханову - головну зірку серіалу.

Росіянка прилетіла в аеропорт "Бориспіль" учора рейсом зі Стамбула. В українській Держприкордонслужбі розповіли, що минулого року жінка незаконно відвідувала Крим. На півострів акторка потрапила з порушенням встановлено порядку в'їзду та виїзду. Вона брала участь у зйомках серіалу "Непотопляемая", в якому виконувала головну роль.

"Через порушення українського законодавства росіянку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-2 КУпАП, відмовили їй у перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки", - повідомили у Держприкордонслужбі.

З України Тарханову повернули до країни вильоту.

Серіал "Непотопляемая": що відомо

За інформацією російських ЗМІ, зйомки серіалу "Непотопляемая" режисера Володимира Нахабцева стартували у 2020 році в окупованому Росією Криму. Головну роль у стрічці виконує 37-річна російська акторка театру та кіно Глафіра Тарханова, відома також за серіалом "Измены" (2015).

За сюжетом, героїня Тарханової - Карина - живе з чоловіком, виховує сина і розвиває власний бізнес. Однак повернувшись з відпочинку, дізнається, що чоловік з нею розлучився і пішов до її ж власної сестри. Тоді Карина вирішує почати життя з нової сторінки.

У серіалі "Непотопляемая" також зіграли відомі актори Сергій Горобченко, Кирило Гребенщиков, Тетяна Ситова та інші.

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Автор: Юлія Петриченко