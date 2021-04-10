Актриса зізналася, що у неї спеціальна дієта, якої вона дотримується вже кілька років.

Актриса і зірка «Загону самогубців» Марго Роббі розповіла, як їй вдається підтримувати свою підтягнуту спортивну фігуру.

Читайте такожЗірки "Загону самогубців" - 30: найкращі ролі Марго РоббіПодробицями дієти артистка поділилася в інтерв'ю виданню Women's Health. В ході бесіди журналісти поцікавилися у актриси, якій належить виконати роль ляльки Барбі, як вона змогла домогтися такої фігури, яку багато хто вважає еталонною в сучасному Голлівуді. За словами артистки, у неї спеціальна дієта, якої вона дотримується вже кілька років.

"Мій сніданок зазвичай складається з вівсяної каші та коктейлю, що підвищує імунітет. На обід я їм курячий салат, а на вечерю — стейк з тунця з бататом. Протягом дня я п'ю чай, яким просто одержима з тих пір, як жила у Великобританії", — розповіла Роббі.

Вона також зазначила, що практично виключила зі свого раціону солодощі і вуглеводи, але такі обмеження важко даються зірці, оскільки їжа в її житті займає велике місце, передає popcornnews.

"Їжа для мене дуже важлива. Я обожнюю гамбургери і картоплю фрі, які замовляю з пінтою пива. У США моя улюблена страва - подвійний трюфельний бургер", - поділилася зірка "Загону самогубців".

При цьому Роббі не обмежується лише дієтою. Вона активно займається спортом. Наприклад, вона є любителькою пілатесу, а також танців або активних ігор на зразок тенісу.

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Автор: Ірина Погоріла