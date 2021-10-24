Телеведуча розповіла про зміни після святкування свого 34-річчя.

Українська телеведуча Леся Нікітюк нещодавно відсвяткувала своє 34-річчя. У зв'язку з цим вона розповіла, що змінилося в її житті з настанням цього віку.

"І запитаєте мене, як воно в 34? Я з вами завжди відверта, тому розповідаю! Одразу після дня народження дуже захотілося послухати Ретро FM. Вчора без причини сходила в ЖЕК. Дітей у мене ще немає, але чогось дуже захотілося онуків. І останнє... Нагадайте в коментарях, коли в "Сільпо" акція на рибу? У п'ятницю або в суботу?", - сказала Нікітюк.

"А в 35 захочеться подивитися "Чекаю на тебе"", "Акція на рибу в четвер", "А в 34 буває вечорами тиск?", "Куди наречені дивляться? Така класна дівчина одна в "Сільпо" ходить", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк з рожевим волоссям здивувала зміною іміджу.

Леся Нікітюк - українська телеведуча, яка зробила значний прорив у кар'єрі участю в тревел-шоу "Орел і решка". Також Леся разом з Сергієм Притулою веде популярну програму "Хто зверху".

Наприкінці серпня 2018 року стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?" У листопаді 2019 року стала ведучою телевізійного проекту "Le Маршрутка". Також Леся Нікітюк була учасницею шоу "Танці з зірками", але до фіналу вона так і не дійшла.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич