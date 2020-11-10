Похорон Жванецького був закритий / Скріншот
Відомого сатирика Михайла Жванецького, який помер 6 листопада, поховали на Новодівичому кладовищі в Москві.
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Закриту церемонію знімала низка російських телеканалів. Відео з похорону Жванецького опубліковано на YouTube-каналі.
В останню дорогу сатирика провели аплодисментами. Жалобну процесію зустрічала на кладовищі почесна варта, був запрошений військовий оркестр.
Жванецького поховали поруч із зірками театру і кіно — Олегом Табаковим, Галиною Волчек, Марком Захаровим.
Смерть Жванецького: що відомо
- Раніше у письменника повідомили, що похорон буде закриитим. Попрощатися зі Жванецьким змогли тільки родичі та близькі друзі.
- Сатирика Михайла Жванецького не стало 6 листопада. Йому було 86 років.
- Причиною смерті відомого сатирика Михайла Жванецького стала "хвороба".
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