Похорон Жванецького був закритий / Скріншот

Відомого сатирика Михайла Жванецького, який помер 6 листопада, поховали на Новодівичому кладовищі в Москві.

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Закриту церемонію знімала низка російських телеканалів. Відео з похорону Жванецького опубліковано на YouTube-каналі.

В останню дорогу сатирика провели аплодисментами. Жалобну процесію зустрічала на кладовищі почесна варта, був запрошений військовий оркестр.

Жванецького поховали поруч із зірками театру і кіно — Олегом Табаковим, Галиною Волчек, Марком Захаровим.

Смерть Жванецького: що відомо

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Автор: Ольга Робейко