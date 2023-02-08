Чим популярні діти українських зірок / колаж

Діти українських знаменитостей мають дуже хороший приклад для наслідування - це їхні успішні батьки. Деякі спадкоємці з відомими прізвищами з ранніх років проявляють ініціативність, намагаючись переплюнути рідних. Розповідаємо про дітей українських зірок, які перевершили своїх батьків.

Злата Мітчелл

Дочка Ольги Фреймут з ранніх років вирішила жити самостійно. Задовго до повноліття дівчинка спочатку з'їхала від мами в Києві, а потім і зовсім перебралася в США. На сьогоднішній день у неї є своя лінія одягу, а також досить активний блог в соціальній мережі Instagram. 

Дівчинка далека від етикету і правильних манер, яким вчить її мама, але Ольга Фреймут у своїх інтерв'ю каже - її дочка - не її копія, а самостійна незалежна особистість. 

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Дочка Ольги Фреймут Злата Мітчелл / Фото - instagram.com

Варя Кошова

Євген Кошовий, який прославився спочатку завдяки участі в КВК, потім - роботі в Студії "Квартал 95", виховує двох дочок. Старша дочка Варя вже почала акторську кар'єру, а також брала участь у престижному вокальному конкурсі "Голос. Діти".

В одному зі своїх інтерв'ю друг президента розповідав, що Варя вже отримує свої гонорари, коли її запрошують на зйомки. Також дівчинка розвиває себе як візажистка. 

Кошовий з донькою / Фото - instagram.com

Марія Кравець

Дочка зірки "Кварталу" Олени Кравець - досить цілеспрямована особистість. Свою самостійність дівчинка почала проявляти ще задовго до повноліття, а зіркова мама не заважала і допомагала.

Відомо, що Маша більше 10 років займається танцями в стилі фрістайл, закінчила одну з найпопулярніших танцювальних шкіл України, а зараз робить великі успіхи перемагаючи в різних танцювальних конкурсах. Марія Кравець підкорює як Україну, так і інші країни. 

Дочка Олени Кравець Маша / фото instagram.com/maarriill/

Маша Полякова

Дочка відомої співачки Олі Полякової вирішила піти по стопах своєї зіркової мами і пов'язати своє життя з музикою. Тому вона у 2022 році вступила до одного з найпрестижніших музичних коледжів світу - Лондонського BMus. Ще будучи в Україні Маша займалася розвитком власної музичної групи "Шви" і виступала на великій сцені. Також дівчинка веде блог в Instagram і в tiktok.

Оля і Маша Полякови / Фото - instagram.com

Нагадаємо, 17-річна Маша Полякова потрапила в "еротичний" скандал.

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