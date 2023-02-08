У героїв цієї новини є хороший приклад для успадкування.

Діти українських знаменитостей мають дуже хороший приклад для наслідування - це їхні успішні батьки. Деякі спадкоємці з відомими прізвищами з ранніх років проявляють ініціативність, намагаючись переплюнути рідних. Розповідаємо про дітей українських зірок, які перевершили своїх батьків.

Злата Мітчелл

Дочка Ольги Фреймут з ранніх років вирішила жити самостійно. Задовго до повноліття дівчинка спочатку з'їхала від мами в Києві, а потім і зовсім перебралася в США. На сьогоднішній день у неї є своя лінія одягу, а також досить активний блог в соціальній мережі Instagram.

Дівчинка далека від етикету і правильних манер, яким вчить її мама, але Ольга Фреймут у своїх інтерв'ю каже - її дочка - не її копія, а самостійна незалежна особистість.

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Варя Кошова

Євген Кошовий, який прославився спочатку завдяки участі в КВК, потім - роботі в Студії "Квартал 95", виховує двох дочок. Старша дочка Варя вже почала акторську кар'єру, а також брала участь у престижному вокальному конкурсі "Голос. Діти".

В одному зі своїх інтерв'ю друг президента розповідав, що Варя вже отримує свої гонорари, коли її запрошують на зйомки. Також дівчинка розвиває себе як візажистка.

Марія Кравець

Дочка зірки "Кварталу" Олени Кравець - досить цілеспрямована особистість. Свою самостійність дівчинка почала проявляти ще задовго до повноліття, а зіркова мама не заважала і допомагала.

Відомо, що Маша більше 10 років займається танцями в стилі фрістайл, закінчила одну з найпопулярніших танцювальних шкіл України, а зараз робить великі успіхи перемагаючи в різних танцювальних конкурсах. Марія Кравець підкорює як Україну, так і інші країни.

Маша Полякова

Дочка відомої співачки Олі Полякової вирішила піти по стопах своєї зіркової мами і пов'язати своє життя з музикою. Тому вона у 2022 році вступила до одного з найпрестижніших музичних коледжів світу - Лондонського BMus. Ще будучи в Україні Маша займалася розвитком власної музичної групи "Шви" і виступала на великій сцені. Також дівчинка веде блог в Instagram і в tiktok.

Нагадаємо, 17-річна Маша Полякова потрапила в "еротичний" скандал.

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