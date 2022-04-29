Перша леді стверджує, що Володимир Зеленський завжди був такою людиною.

У Олени Зеленської запитали, чи вплинула війна на її чоловіка і чи змінила якось його поведінку. Та відповіла, що він завжди був такою людиною, на яку можна розраховувати, і тепер це знає весь світ.

Про це дружина Володимира Зеленського розповіла в інтерв'ю Rzeczpospolita.

"Ви повинні розуміти, що він завжди був таким. Просто зараз весь світ побачив те, що раніше, можливо, не всім було зрозуміло", - підкреслила Зеленська.

Також у неї уточнили, чи радить вона щось Володимиру.

"Не думаю, що президент будь-якої країни потребує порад від своєї сім'ї", - резюмувала Олена Зеленська.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, чим займається під час війни. Перша леді поділилася, що несе оборону в першу чергу на інформаційному фронті.

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