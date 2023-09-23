Президент "загубив" дружину та почав кумедно її шукати.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно відвідав США. Разом з ним була і його дружина. Під час одного з виступів президент не зумів приховати почуття до першої леді, цей кумедний момент потрапив на відео.

Так, у фан-пабліках Олени Зеленської з'явився фрагмент виступу її обранця, під час якого він щиро зізнався, що не готував довгу промову, адже у нього було чимало зустрічей у США. Їх було забагато для одного дня, заявив президент.

При цьому Зеленський майже одразу зазначив, що він прийшов разом з дружиною. Але президент не побачив першу леді у залі. Було помітно, що він шукав її очима з перших секунд своєї промови, а потім він вже не став приховувати, що "загубив" дружину та дуже хоче її "знайти".

Тому Зеленський почав шукати першу леді, кумедно приклавши руку до обличчя. Коли ж він нарешті побачив дружину, то заспокоївся та продовжив промову.

"Чесно кажучи, я часто не маю часу, що побути з дружиною, провести час разом", - визнав президент.

Зеленський "загубив" дружину - відео

Реакція мережі

У коментарях фани пишуть, що Зеленський міг хвилюватися за дружину, а тому постійно шукав її очима. Окрім цього, користувачі пишуть:

"Неймовірний! Наш президент з дружиною багато церемоніальних правил змінили. Коли в хаті біда, то не до церемоній"

"Так приємно бачити та відчувати щирість, людяність"

"Вони дійсно найкраща пара! Наш президент і перша леді! Щастя вам та Україні!".

Нагадаємо, такі ситуації трапляються не вперше. Так, на Саміті перших леді та джентльменів Зеленський звернувся до дружини, а вона не зуміла приховати свої емоції.

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